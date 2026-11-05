Mit Blick auf die politische Instabilität und die steigende Staatsverschuldung in Europa äusserte sich Schlegel besorgt. Europa sei der wichtigste Handelspartner der Schweiz, weshalb diese ein grosses Interesse an dessen Stabilität habe. «Eine nachhaltige Fiskalpolitik ist dafür enorm wichtig.» Der Internationale Währungsfonds (IWF) habe jüngst gewarnt, dass die Entwicklung der Staatsverschuldung in vielen Ländern nicht nachhaltig sei und es jetzt Zeit sei, zu handeln.