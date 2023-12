Bei der letzten Lagebeurteilung Mitte Dezember erklärten die Währungshüter dann, zwar bei Bedarf weiter am Devisenmarkt aktiv zu bleiben. «Wir stellen Devisenverkäufe aber nicht mehr in den Vordergrund», sagte Thomas Jordan an der Medienkonferenz zum geldpolitischen Entscheid. Die deutliche nominelle und zuletzt auch reale Aufwertung des Franken habe weitere Interventionen überflüssig gemacht.