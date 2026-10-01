Dank der in den letzten Jahren verbesserten Eigenkapitalsituation wird die SNB ab dem Geschäftsjahr 2026 ihre Mindestzuweisung an die Rückstellungen von 10 Prozent auf 8 Prozent senken, dies vorbehaltlich der jährlichen Genehmigung durch den Bankrat. Der nach der Dotation der Rückstellungen verbleibende Gewinn stehe grundsätzlich für die Ausschüttung an Bund und Kantone zur Verfügung, heisst es.