Mit Ulrich Bindseil habe man einen «renommierten Akademiker und ausgewiesenen Zentralbankexperten» als Direktor des Studienzentrums gewonnen, teilte die SNB am Montag mit. Demnach trat er nach seinem Promotionsstudium an der Universität Saarbrücken in die Europäische Zentralbank (EZB) ein und hatte dort umfangreiche Führungs- und Strategieverantwortung in den Bereichen Geldpolitik, Marktinfrastrukturen und Zahlungsverkehr inne. Er ist ausserdem Honorarprofessor am Lehrstuhl für Makroökonomie an der Technischen Universität Berlin.