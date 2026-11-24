Die Schweizerische Nationalbank (SNB) weitet ihre Arbeiten an der Digitalisierung der Finanzmarktinfrastruktur aus. Gemeinsam mit wichtigen Akteuren des Finanzplatzes lanciert sie ein Projekt für eine Plattform auf Basis der Distributed Ledger-Technologie (DLT) zur Abwicklung von inländischen wie auch von grenzüberschreitenden Finanztransaktionen.