Der chemische Prozess in der positiven Halbzelle ist aufgrund der Reaktion zwischen den Vanadium- und Wasserstoff-Ionen etwas komplexer, wie Gubler festhielt. Entscheidend ist aber, dass hier beim Laden Vanadium der Oxidationsstufe +4 in die positive Halbzelle gepumpt wird, ein Elektron an der Elektrode abgibt und seine Oxidationsstufe auf +5 steigt. Zum Entladen der Batterie dreht man den Prozess in der gesamten Umwandlungseinheit um.