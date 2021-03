So gelingt der Einstieg als Startup-Investor

Cédric Bollag ist ein Risikokapitalgeber und Experte für die schweizerische und israelische Startup-Szene. Bollag ist Gründer von GlobalTechBox.com, einer Online-Video-Plattform, die eine Bühne für Startups, Technologie und Innovation und moderiert eine eigene Startupshow, wo er regelmässig mit Spitzen-CEOs und Gründern der vielversprechendsten Startups spricht.



Im Interview erklärt er, welche Bereiche der Startupwelt er als besonders attraktiv für Investoren empfindet. Zudem gibt er Tipps für den Einstieg als Venture Capitalist und erklärt Fonds und Tools, die sich für Menschen eignen, die die ersten Schritte in der Szene machen wollen.

Bollag wuchs in Zürich auf und lebt noch heute dort, jedoch verbrachte er auch sieben Jahre lang in Israel, was ihm einen besonderen Einblick in diese beiden Innovationszentren verschaffte. Er hat ein Verständnis dieser beiden unterschiedlichen und leistungsfähigen Ökosysteme und berät immer wieder Investorinnen und Investoren, Gründerinnen und Gründer und andere Menschen, die sich in diesen Ökosystemen vernetzen wollen.

Die Startup-Serie upbeat wird Ihnen von der Credit Suisse präsentiert.

