Bei den Zahlen handelt es sich demnach um eine erste Überschlagsrechnung der Gewerkschaft. Die Folgen fielen je nach Entgeltgruppe und persönlicher Situation unterschiedlich aus. Für Familien könnten die Forderungen Einbussen von 10.000 Euro oder mehr im Jahr nach sich ziehen, schätzte Gröger, der Verhandlungsführer der Arbeitnehmer ist. Das bedeute, dass viele Familien ihre Kredite für Häuser und Leasingraten für Autos nicht mehr bedienen könnten.