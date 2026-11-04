Gutverdiener sollen mehr zahlen

Für die Zeit von 2030 bis 2039 soll der Beitragssatz der IV um 0,05 Prozentpunkte erhöht werden. Weil gleichzeitig der Beitragssatz der Erwerbsersatzordnung (EO) im gleichen Umfang gesenkt würde, bliebe der Beitragssatz an AHV, IV und EO insgesamt unverändert, und die Versicherten und Arbeitgeber würden dadurch nicht zusätzlich belastet.