Zwar dürfte es beim Bestimmen der Nachfolge für den EZB-Chefposten sehr viele informelle Gespräche geben. Formell aber schlagen zunächst die Mitgliedstaaten Kandidatinnen und Kandidaten für die Zentralbank-Spitze vor. Im Anschluss berät und verständigt sich die Euro-Gruppe, das informelle Gremium der Wirtschafts- und Finanzminister der Länder mit Euro, auf eine Personalie. Es ist allerdings zu erwarten, dass sich diese Debatte auf die höchste Ebene zu den Staats- und Regierungschefs verlagert.