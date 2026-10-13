Bulgarien fordert technische Hilfe für Ermittlungen an

Bulgarien will nach Angaben von Radew die Überwachung seines Luftraums und des Schwarzen Meeres verstärken. Der Ministerpräsident sollte BTA zufolge in Kürze mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte über die neuen Angriffe sprechen. Bulgarien könne noch nicht mit Gewissheit sagen, wer für die jüngsten Angriffe verantwortlich sei, doch alles deute darauf hin, dass die Attacken den Zielen Russlands förderlich seien, erklärte Radew.