Laut ZKB entwickelten sich die Margen in den Segmenten Software und Services besser als erwartet. Zudem half auch die Fusion mit Crayon: SoftwareOne habe im ersten Halbjahr bereits die gesamten Kostensynergien in Höhe von 100 Millionen Franken vorzeitig realisiert. Und damit nicht genug: Das Unternehmen habe noch zusätzliches Synergiepotenzial von 5 bis 10 Millionen entdeckt, das im zweiten Halbjahr gehoben werden solle.