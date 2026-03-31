Crayon-Übernahme soll 100 Millionen Kostensynergien bringen

Anfang Juli 2025 hat SoftwareOne den norwegischen Konkurrenten Crayon komplett übernommen. Seit Beginn diesen Jahres wurde die Marke vollständig in SoftwareOne integriert. Die Führungsstrukturen auf regionaler und Länderebene sind operativ, während das neue Betriebsmodell in den wichtigsten Märkten eingeführt wird, heisst es nun. Fortschritte gibt es auch bei der Vereinfachung der Rechtsstrukturen und der Harmonisierung der Systeme; erste Effekte zeigen sich bei Pipeline und Cross-Selling.