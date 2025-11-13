Insgesamt sank der Umsatz im dritten Quartal auf pro Forma-Basis um 3,2 Prozent auf 344,2 Millionen Franken, wie der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen am Donnerstag mitteilte. Dabei schlug ein negativer Wechselkurseffekt zu Buche. Zu konstanten Wechselkursen wäre der Umsatz um 0,6 Prozent gestiegen. Damit fiel der Umsatz unter den Erwartungen der Analysten aus.