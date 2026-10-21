Als Kandidat habe er ein einziges Ziel, sagte er: Er wolle den Bürgerinnen und Bürgern das Vertrauen in die Institutionen zurückgeben. Diese sollten der Bevölkerung dienen und nicht sich selber. In den letzten dreissig Jahren seien die Institutionen viel zu häufig von Geschäftemachern, Ideologen oder von in der Privatwirtschaft Gescheiterten missbraucht worden.