Zur Finanzierung des weiteren Wachstums ist im Oktober wie bereits bekannt eine Kapitalerhöhung geplant. Dabei sollen rund 141 Millionen Franken aufgenommen werden. Der Ausgabepries beträgt 258,50 Franken pro Anteil. Es werden maximal 546'672 neue Anteile ausgegeben. Die Liberierung der neuen Anteile ist für den 6. November vorgesehen. Mit dem Geld will der Fonds bereits getätigte Zukäufe sowie Bau- und Renovationsprojekte finanzieren und Hypothekarschulden zurückzahlen.