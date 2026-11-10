Beispiellose Strafmassnahmen

Zu den EU-Handelssanktionen gegen Russland zählen weitreichende Ausfuhrbeschränkungen und -verbote, die die russische Rüstungsindustrie, aber auch zahlreiche andere Wirtschaftsbereiche wie den Verkehrs- und Energiesektor treffen sollen. In dem Sonderbericht der Rechnungsprüfer heisst es, Sanktionen und Massnahmen gegen ihre Umgehung hätten den Handel der EU mit Russland erheblich verringert und die Direktexporte kritischer Militärgüter eingeschränkt; der Handel bestehe aber in gewissem Umfang fort und die EU sei zuletzt noch immer Russlands drittgrösster Handelspartner gewesen. Den Angaben zufolge entfielen 2025 demnach rund zehn Prozent des russischen Güterhandelsvolumens, also 58 Milliarden Euro, auf die EU.