Bei der AHV geht es um die Finanzierung der 13. Rente, die im Dezember zum ersten Mal ausbezahlt wird. Lange hat das Parlament um eine Lösung für die Finanzierung gerungen. Demnach sollen die zusätzlichen Ausgaben für die AHV teilweise über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer gedeckt werden. Die Lohnbeiträge werden nicht erhöht.