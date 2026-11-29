Denn die letzten Umfragen im Auftrag der SRG sowie von Tamedia und «20 Minuten» lassen für die Mehrwertsteuererhöhung zugunsten der AHV und die Änderungen im Kriegsmaterialgesetz knappe Resultate erwarten.
Bei der AHV geht es um die Finanzierung der 13. Rente, die im Dezember zum ersten Mal ausbezahlt wird. Lange hat das Parlament um eine Lösung für die Finanzierung gerungen. Demnach sollen die zusätzlichen Ausgaben für die AHV teilweise über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer gedeckt werden. Die Lohnbeiträge werden nicht erhöht.
Knapp werden dürfte es auch beim Referendum gegen vom Parlament gelockerte Regeln für den Waffenexport. Gewisse Länder sollen vom Verbot ausgenommen werden, Waffen an in Konflikte verwickelte Staaten zu liefern. Die Rüstungsindustrie kam mit dem Beginn des Ukraine-Krieges unter Druck, weil belieferte Staaten in der Schweiz gekaufte Waffen nicht weitergeben durften.
Ein Ja lassen die Umfragen zur Feuerwerksinitiative erwarten. Dieses Volksbegehren will ein Verkaufs- und Abbrennverbot für lärmiges Feuerwerk in der Verfassung verankern. Eingereicht wurde die Initiative von einer Gruppe aus Privatpersonen, die im Bereich Tier, Mensch und Umwelt tätig sind.
Klarer ist die Ausgangslage auch bei der Fairness-Initiative der Mitte-Partei für die Beseitigung der Heiratsstrafe. Die jüngsten Abstimmungsumfragen lassen ein Nein erwarten. Die Initiative verlangt, dass Verheiratete bei der direkten Bundessteuer gegenüber Konkubinatspaaren nicht benachteiligt werden dürfen.
Wie das geschehen soll, bleibt aber offen. Es ist bereits die zweite Abstimmung in diesem Jahr über die Steuer-Heiratsstrafe: Im vergangenen März hiessen die Stimmenden die Individualbesteuerung gut, wonach Privatpersonen von Bund, Kantonen und Gemeinden unabhängig vom Zivilstand einzeln veranlagt werden.
(AWP)