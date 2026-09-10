Presto führe ein Konsultationsverfahren durch: Die Mitarbeiter könnten Vorschläge einreichen, wie Kündigungen oder Änderungskündigungen vermieden oder begrenzt oder deren Folgen gemildert werden könnten. «Presto nimmt Gespräche mit den Sozialpartnern der Post, der Gewerkschaft Syndicom und dem Personalverband Transfair, über einen Sozialplan auf», hiess es weiter.