Harsche Kritik übte auch Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. «Der Bundesgesundheitsminister will die Pflegekommission bei zentralen Themen mit Denkverboten belegen», sagte er der dpa. Selbst verfassungsgemässen Vorschlägen für die Zusammenführung der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung würde Carsten Linnemann (CDU) vorab eine Absage erteilen. Brysch forderte: «Alle Themen und Lösungen müssen jetzt auf den Tisch.»