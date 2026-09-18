So geht es jetzt weiter: Sondierungen und Abstimmung

Ob Andersson eine Regierung bilden kann, ist aber unklar. Denn ihr Parteienblock ist sich in verschiedenen Fragen uneins. Die Zentrumspartei hatte vorab erklärt, nicht mit den Linken regieren zu wollen. «Mein Ansatz für die nun anstehende Arbeit ist, dass alle politischen Kräfte Parteitaktiken beiseitelegen und Schweden sowie das schwedische Volk an erste Stelle setzen müssen», schrieb Andersson auf Instagram. Sie wolle «Schweden in einem neuen Geist der Zusammenarbeit führen und eine breite Kooperation anstreben». Was sie damit genau meint, liess sie zunächst offen.