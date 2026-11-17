Mehr als 100.000 Menschen sind in Frankreich auf die Strasse gegangen, um gegen hohe Lebenshaltungskosten zu demonstrieren. Insgesamt protestierten nach Angaben des Innenministeriums 146.000 Menschen, allein in Paris waren es demnach 28.000. Laut Gewerkschaft CGT waren es landesweit gut 500.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.