Mehrere Gewerkschaften hatten zu dem Streiktag aufgerufen - unter anderem Menschen aus dem öffentlichen Dienst nahmen teil, aber auch Schüler und Studierende. CGT-Chefin Sophie Binet forderte sofortige Lohnerhöhungen.
Seit Wochen laufen in Frankreich Sozialproteste. Sie richten sich vor allem gegen hohe Lebenshaltungskosten. Junge Menschen demonstrieren zudem für mehr Mittel für Schulen und mehr Chancengleichheit. Die Regierung hatte den Mindestlohn nach Protesten angehoben, allerdings nur um einige Euro.
Bereits Anfang des Monats hatte es einen grossen Streiktag gegeben. Damals beteiligten sich laut Innenministerium gut eine halbe Million Menschen, die CGT sprach von knapp 1,6 Millionen Teilnehmenden - und damit deutlich mehr als heute./rbo/DP/jha
(AWP)