Der negative Ausblick spiegele die steigende Staatsverschuldung vor dem Hintergrund gedämpfter Wachstumsaussichten wider, während es nur wenig politischen Konsens gebe, wie das hohe strukturelle Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen ist, hiess es weiter. So könne die politische Polarisierung - auch über die Präsidentschaftswahlen 2027 hinaus - die Umsetzung von Massnahmen zum Abbau des Haushaltsdefizits sowie wachstumsfördernder Reformen weiter behindern. Die wären aber notwendig, um den Anstieg der Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftskraft zu stoppen.