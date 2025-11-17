Trotz erster Zeichen einer verbesserten operativen Entwicklung blieben die Kreditkennzahlen schwächer als erwartet, teilte S&P am Montag mit. Neu rechne S&P für das Geschäftsjahr 2025 mit einer bereinigten Verschuldung von 2,4x, nachdem bislang 2,0x prognostiziert worden waren.