Trotz erster Zeichen einer verbesserten operativen Entwicklung blieben die Kreditkennzahlen schwächer als erwartet, teilte S&P am Montag mit. Neu rechne S&P für das Geschäftsjahr 2025 mit einer bereinigten Verschuldung von 2,4x, nachdem bislang 2,0x prognostiziert worden waren.
Eine Rückkehr unter die Marke von 2,0x sei frühestens Ende 2026 zu erwarten, hiess es weiter. Die Finanzlage des Personalvermittlers dürfte sich also nur schrittweise verbessern.
Zudem senkte S&P die Einstufung der hybriden Anleihe über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit 2082 auf «BB+».
ra/ls
(AWP)