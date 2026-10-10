Hinter der Anpassung stehen wachsende Risiken, dass die Stadt ihre Defizite und den Schuldenanstieg nicht wie geplant eindämmen kann. Steigende Ausgaben und ein ambitioniertes Investitionsprogramm belasten laut den Angaben die Finanzlage. Zudem könnte der politische Konsens für die nötigen Sparmassnahmen ausbleiben.