Die Genehmigung ebnet nun den Weg für ein Konzept, das im Mittelpunkt von Musks Präsentation im Rahmen des Börsengangs von SpaceX gestanden hatte. Allerdings gibt es für die Errichtung von weltraumgestützten Rechenzentren auch technische Hürden. Sie brauchen sehr grosse Solarmodule zur Stromerzeugung sowie ausgefeilte Kühltechnologien, und auch Systeme zur Übertragung riesiger Datenmengen zur Erde.