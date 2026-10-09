Auch in Europa hinterliess die Nachricht Spuren. An der Schweizer Börse gaben am Freitag die Aktien von Swisscom und Sunrise zeitweise um rund 2 Prozent nach. In Börsenkreisen wird darüber spekuliert, ob SpaceX eines Tages auch in Europa in den Mobilfunkmarkt einsteigen könnte. Konkrete Pläne dafür sind bislang allerdings nicht bekannt.