Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk will im US-Bundesstaat Louisiana einen riesigen neuen Weltraumbahnhof bauen. Das Unternehmen werde rund 100 Milliarden US-Dollar in den Standort im Vermilion Parish an der Golfküste investieren, teilten SpaceX und die Wirtschaftsförderung des US-Bundesstaates mit. Es soll die grösste Startanlage des Unternehmens und «der Welt» werden, hiess es von dem Bundesstaat.