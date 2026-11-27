Die Inflation in Spanien hat sich im November von hohem Niveau unerwartet stark abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 4,1 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate deutlich höher bei 4,9 Prozent gelegen.