In Spanien hat sich die Inflation zum Jahresende wie erwartet nicht verändert. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Dezember im Jahresvergleich um 3,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im November hatte die Teuerung 3,3 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet.

29.12.2023 09:20