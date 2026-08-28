In Spanien hat sich die Teuerung im August wegen der gestiegenen Energiekosten weiter beschleunigt. Allerdings blieb das Tempo etwas hinter den Erwartungen der Experten zurück. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Jahresvergleich um 4,5 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Anfang 2023. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 3,9 Prozent gelegen.