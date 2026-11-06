Auch die Hackerangriffe auf digitale Plattformen oder die Kühlanlagen von Supermärkten passen nach Worten von Albares in dieses Muster. «Es gibt Akteure auf der Welt, die auf diese Weise handeln, um Europa zu schwächen», betonte er. Europa sei ein Projekt der Hoffnung und stehe für die Verbindung von Demokratie, Toleranz, Wirtschaftswachstum, Umverteilung und sozialer Gerechtigkeit. «Das beunruhigt diejenigen, die zum Recht des Stärkeren zurückkehren wollen», warnte der Chefdiplomat.
Zugleich räumte Albares ein, es werde sicher noch einige Zeit dauern, bis es Klarheit gebe, wer hinter den Aktionen stecke. «Aber wir werden es herausbekommen», gab sich der Minister zuversichtlich./ro/DP/mis
(AWP)