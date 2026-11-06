Spaniens Aussenminister José Manuel Albares zeigt sich sicher, dass es sich bei den zahlreichen Bombendrohungen gegen Flugzeuge um einen Angriff autokratischer Kräfte auf Europas Demokratie handelt. «Es ist klar, dass das kein Zufall ist», sagte er im TV-Sender RTVE und sprach von einem «Versuch hybrider Aggression und psychologischer Kriegsführung». Er nannte keine Ländernamen, aber in der Regel verweisen westliche Sicherheitskreise bei derartigen Vorwürfen auf Russland, den Iran, Nordkorea oder auch China.