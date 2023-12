Die spanische Wirtschaft hat im Sommerquartal etwas an Tempo verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich von Juli bis September im Vergleich zu den drei Monaten davor um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Es bestätigte damit vorläufige Daten. Im zweiten Quartal hatte der Zuwachs 0,4 Prozent betragen.

22.12.2023 09:11