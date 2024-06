Die hohen Investitionen in ein neues Verteilzentrum in Gossau SG und die weitgehende Automation habe zu einer verbesserten Effizienz geführt, so die Begründung für das kräftige Gewinnwachstum. Zudem habe sich die Ausrichtung des Sortiments auf frische Produkte, die Stärkung der Eigenmarken sowie die Schliessung einer Reihe von verlustbringenden Märkten ausbezahlt.