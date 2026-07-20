Die Sparkassen reagieren nun und wollen mit ihrer Initiative auch dafür sorgen, dass die gewaltigen Summen, die in Deutschland auf niedrig oder gar nicht verzinsten Konten schlummern, lukrativer angelegt werden. «Für viele Menschen ist der erste Schritt ins Wertpapiersparen noch immer mit Unsicherheit verbunden», erklärt der DSGV. «S-Neo soll diese Hürde senken und die Beschäftigung mit Sparplänen, Wertpapiergeschäften und langfristigem Vermögensaufbau erleichtern.»