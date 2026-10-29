Angesichts der angespannten Treibstoffversorgungslage griff der Bund bereits auf Pflichtlager für Diesel und Kerosin zurück. Die Temporeduktion gilt als attraktive Option, da sie der Bundesrat schnell verordnen könnte und damit sowohl Treibstoff eingespart als auch ein starkes Signal an die Bevölkerung gesendet würde.