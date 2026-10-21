Unter anderem fallen die Weihnachtskonzerte in Ingolstadt und Neckarsulm in diesem und kommendem Jahr den Sparmassnahmen zum Opfer, die Audi Sommerkonzerte werden 2027 ausgesetzt und die Konzertreihe Jazz am Audi Forum entfällt ab kommendem Jahr. Zudem werden die Partnerschaft mit der Kammerphilharmonie Ingolstadt und die finanzielle Unterstützung der Audi Jugendchorakademie beendet.