Die Bundesagentur für Arbeit soll den Sparplänen der Bundesregierung zufolge in den nächsten vier Jahren 5,2 Milliarden Euro einsparen. Nach Informationen aus Regierungskreisen erwarte die Bundesregierung von der Behörde einen Sparbeitrag in Höhe von 1,5 Milliarden Euro für 2024 und 2025 sowie von jeweils 1,1 Milliarden Euro für die folgenden beiden Jahre, teilten die Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Bundesagentur, Anja Piel und Christina Ramb, am Donnerstag in Nürnberg mit. Damit sollten Zuschüsse des Bundes aus der Corona-Zeit zurückgezahlt werden. «Dies schmälert deutlich die Möglichkeit, eine auskömmliche Rücklage wieder aufzubauen», heisst es in der Mitteilung.

15.12.2023 06:45