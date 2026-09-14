Insgesamt erwerben jährlich rund 90'000 Personen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II - also ein Lehrabschluss oder eine Matura - erworben. Zwölf Prozent von ihnen sind laut dem BFS jeweils über 25 Jahre alt - also rund 11'000 Personen. Die am Montag veröffentlichte Analyse zeigte eine deutliche Verbesserung der beruflichen und finanziellen Situation dieser Personengruppe nach einer entsprechenden Ausbildung.