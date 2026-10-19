Am Freitag hatte der Brent-Preis angesichts von Spannungen im Nahen Osten ​und ​Sicherheitsrisiken für die Schifffahrt kurzzeitig ⁠die Marke von 110 Dollar je ​Fass erreicht. Dem Analysehaus ⁠Kpler zufolge haben verstärkte Angriffe auf Handelsschiffe die Rohölströme aus ‌der Golfregion in der vergangenen Woche stark einbrechen lassen. Zudem hatte Ägypten erklärt, es sei bereit, Saudi-Arabien bei ‌der Verteidigung gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen ​im Jemen beizustehen.