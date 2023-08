Die 2,5 Millionen Dollar teilen sich einer Mitteilung vom Dienstag zufolge in 1,0 Millionen an besicherten, verzinslichen Schuldtitel mit teilweiser Optionsscheindeckung von SGI auf. Die übrigen 1,5 Millionen Dollar seien nachrangige Schuldtitel, die von institutionellen Anlegern zwangsweise in Eigenkapital umgewandelt werden.