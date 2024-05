Das in Nachlassstundung befindliche Biotechunternehmen Spexis erhält einen weiteren Aufschub für die Publikation seines Jahresberichts 2023 bis Ende Juli. Die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX habe einen entsprechenden Antrag der Firma gutgeheissen, teilte Spexis am Freitagabend mit. Gemäss ungeprüften Zahlen resultierte 2023 ein klarer Jahresverlust.