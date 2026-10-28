Das Spital Wetzikon beendete den Konflikt um den seit Mai 2024 ruhenden Neubau, wie die Betreiberin GZO AG am Mittwoch mitteilte. Die H56 Immo AG als Nachfolgerin der Steiner AG zieht ihre Klage und das Bauhandwerkerpfandrecht zurück. Dafür zahlt die GZO AG einmalig 4,6 Millionen Franken sowie ab 2030 eine gewinnabhängige Tranche.