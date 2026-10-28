Im Ringen um die Zukunft des Spitals Wetzikon findet heute Mittwoch die Gläubigerversammlung statt. Das Ergebnis der Abstimmung über den Nachlassvertrag wird jedoch noch Zeit in Anspruch nehmen, denn die Sachwalter müssen die eingehenden Stimmen zuerst auswerten. Mit einem Bericht der Sachwalter über die Ergebnisse der schriftlichen Abstimmung rechnet das Nachlassgericht bis spätestens 4. Dezember. Danach muss das Gericht entscheiden, ob das Quorum erreicht wurde.