Die Risiken für die Patientensicherheit und die Gläubiger seien bei der Offerte von Infracore und deren Partnerin Swiss Medical Network zu hoch, teilte die GZO AG Spital Wetzikon am Dienstag mit. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sehen deshalb nach der Prüfung der Vertragsentwürfe davon ab, das Angebot weiterzuverfolgen.