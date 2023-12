Spitzenverbände der Wirtschaft haben die Bundesregierung angesichts der Konjunkturflaute zu einem Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik aufgefordert. DIHK-Präsident Peter Adrian sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Grundvoraussetzung für Wachstum ist ein Wandel in der Wirtschafts- und Standortpolitik.» Es müsse an vielen Stellschrauben gedreht werden. «Es bedarf eines Befreiungsschlages, der das Land wachrüttelt.»

27.12.2023 07:05