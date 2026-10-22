Der Streamingdienst Spotify hat im dritten Quartal mit Rückenwind durch ein Wachstum der zahlenden sowie werbefinanzierten Abonnements Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Erlös stieg im Dreimonatszeitraum im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro, wie das schwedische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Davon blieben 672 Millionen Euro als operativer Gewinn übrig und damit 15 Prozent mehr als vor einem Jahr.