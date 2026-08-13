Der Vorfall werde nun von den Behörden untersucht, so die Mitteilung weiter. Derweil prüfe das Unternehmen die Strecke, um mögliche Schäden an der Infrastruktur festzustellen. Laut einem Bericht der Agentur Reuters handelt es sich dabei bereits um den fünften Anschlag auf Anlagen von Cerrejón in diesem Jahr.