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Sprengvorrichtung an Umspannwerk in Brandenburg gefunden
PREILACK (awp international) - Am Umspannwerk in Turnow-Preilack in Brandenburg unweit des Kraftwerks Jänschwalde sind nach dpa-Informationen Sprengvorrichtungen gefunden worden. Die Polizei teilte mit, es sei mögliche Sachbeschädigung an einer Leitung festgestellt worden, Entschärfer seien vor Ort und es bestehe keine Gefahr. Zuvor berichtete die «Märkische Allgemeine»./vr/DP/stk
01.09.2026 13:39
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