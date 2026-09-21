Regional und je nach Tankstelle können die Preise deutlich abweichen. Zudem schwankt der Preis im Tagesverlauf stark. Während die Preise für Premiumkraftstoffe an Autobahntankstellen kurz nach dem üblichen Mittagssprung zuletzt teilweise bis auf mehr als 3 Euro kletterten, gab es am Montagmorgen in billigen Regionen aber auch zahlreiche Tankstellen, die den Liter E10 für deutlich weniger als 2,20 Euro anboten.